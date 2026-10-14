Detenido por amenazar a su pareja con un cuchillo y una escopeta de balines al grito de "te voy a matar". - POLICÍA NACIONAL

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente amenazar a su pareja con un cuchillo y una escopeta de balines al grito de "te voy a matar".

Según ha informado en nota de prensa la Jefatura Superior, este martes el 091 avisó a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de que se estaba produciendo una discusión de pareja en una caravana y que el varón, que portaba una escopeta y un cuchillo, estaba amenazando a la mujer.

Al llegar los agentes, la víctima y el presunto autor, que llevaban un año y medio juntos, dijeron que no habían discutido. No obstante, testigos afirmaron que había escuchado gritos durante la mañana.

Al dirigirse hacia la caravana en la que había la presunta pelea, el ciudadano vio, en el exterior, que el varón tenía un cuchillo en la mano y amenazó a la mujer manifestándole "te voy a matar".

Acto seguido, el presunto autor se metió dentro de la caravana, cogió una escopeta de balines y apuntó a la mujer volviendo a decirle que le iba a matar. Tras conocer todo lo que, presuntamente, había ocurrido, los policías nacionales intervinieron el arma. El hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género.