Detenido en Andratx el destinatario de un paquete que contenía un kilo de hachís

Los diez paquetes de hachís intervenidos en el envío - GUARDIA CIVIL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Andratx al supuesto destinatario de un paquete que fue interceptado en el aeropuerto de Palma y que contenía un kilo de hachís.

Fue la semana pasada cuando el correo, procedente de Barcelona y con destino Andratx, fue detectado en Son Sant Joan, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

En su interior había diez envoltorios con 100 gramos de hachís cada uno de ellos.

Los agentes abrieron una investigación para identificar al supuesto destinatario y acabaron deteniendo a un hombre de nacionalidad española en el puerto de Andratx.

Los especialistas de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil tienen entre sus cometidos investigar las rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías.

Estas rutas son usadas tanto por organizaciones criminales como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo, los cuales actúan de forma individual y autónoma, usando diferentes redes sociales para la venta de este tipo de sustancias.

Una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades escondiendo las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, usando a su vez identidades falsas en los envíos, para así dotarse de seguridad ante una posible acción policial.