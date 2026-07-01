Detenido por apuñalar a un hombre en un autobús tras una discusión por tener la música muy alta en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente apuñalar con un cuchillo a otro en un autobús en Palma, a raíz de una discusión porque uno de ellos estaba reproduciendo música a un volumen alto.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la mañana cuando el 091 fue alterado de que un hombre había apuñalado a otro. Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, un testigo explicó que vio la pelea, tras la que el agresor había huido y lanzado el cuchillo bajo un coche.

Los agentes encontraron el arma blanca bajo el coche y, tras realizar varias batidas, localizaron al presunto autor. Este último llevaba la ropa ensangrentada y explicó que se había peleado con otro hombre en el autobús porque estaba reproduciendo música a un volumen alto.

El agresor dijo que tuvo que coger un palo que había en el bus para defenderse hasta que pudo escapar. Al cachearle los policías, vieron que este llevaba dos cúteres.

Por otro lado, la víctima fue trasladada a un centro médico y explicó a los agentes que se había peleado y que le habían asestado dos puñaladas en el brazo. Al pararse el autobús, la víctima salió del bus y pudo huir.

Ante esto, el hombre, de origen colombiano, que estaba retenido por los policías fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones.