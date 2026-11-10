Detenido por asaltar una vivienda y amenazar de muerte al morador con una navaja para que se fuera en Manacor

Detenido por asaltar una vivienda y amenazar de muerte al morador con un cuchillo en Manacor - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente asaltar un domicilio junto con otro hombre y amenazar de muerte al morador con una navaja para que abandonara la vivienda.

Los hechos ocurrieron el pasado 31 de octubre en Manacor cuando un hombre denunció en la comisaría de la Policía Nacional que otros dos hombres habían entrado de madrugada en su casa y bajo amenazas le habían obligado a marcharse.

El denunciante, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa, explicó que sobre las 03.00 horas escuchó un fuerte golpe de la puerta de la vivienda y vio a dos hombres entrando.

La víctima se encaró con los presuntos autores, que presentaban síntomas de estar bajo los efectivos de alguna droga. Los asaltantes comenzaron a golpear al morador, lanzándole puñetazos y patadas, y uno de ellos cogió una guitarra y le golpeó fuertemente en la cabeza.

Tras la agresión, el otro hombre sacó una navaja y se dirigió hacia la víctima y le espetó "o te vas de la casa o te la clavo". El morador abandonó la vivienda y fue a denunciar los hechos.

Los agentes acompañaron al denunciante hasta la vivienda y confirmaron que los presuntos autores habían abandonado la misma. Así, el Grupo de Policía Judicial se hizo cargo de a investigación e inició las pesquisas para identificar a los autores y esclarecer los hechos.

Los agentes identificaron a uno de los presuntos autores, un hombre de origen marroquí, que fue detenido el pasado lunes cuando deambulaba por el centro de la localidad. Por el momento la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.