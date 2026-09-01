Detenido por cinco robos con fuerza en varios establecimientos de Palma

Un agente de la Policía Nacional detiene a un presunto ladrón. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre de origen español por llevar a cabo presuntamente cinco robos en un centro médico, un centro asistencial y un centro comercial en Pere Garau, Son Gotleu, Son Cladera y el barrio del Estadio Balear.

Según ha informado el cuerpo en una nota de prensa, todos los robos se cometieron de madrugada y el detenido utilizaba la fuerza para violentar los accesos.

En concreto, en uno de los centros médicos se sustrajeron dos táblets; en un centro asistencial robó un juego de llaves y, en otro, una máquina de venta de bebidas y alimentación. En el quinto establecimiento robó diversos efectos.

Los agentes investigaron los hechos para identificar al ladrón, que casualmente es reincidente y ya había robado en uno de los centros asistenciales, motivo por el cual se emitió una orden de alejamiento del mismo.

El sospechoso estaba en paradero desconocido y se establecieron varios dispositivos sin poder localizarlo. Por esta razón, se ordenó su detención al resto de unidades y se emitió una requisitoria policial.

Este lunes, sobre las 14.20 horas, efectivos policiales se dirigieron a un restaurante de la calle Aragón donde estaban persiguiendo a dos hombres que habían usado una tarjeta robada en el local.

Los agentes localizaros a los dos hombres, uno escondido en un portal y otro en un bar cercano. A ambos se les intervinieron dos tarjetas a nombres de terceras personas, destornilladores, alicates, pasadores, cinceles y otras herramientas.

A uno de ellos le constaba la orden de detención por los cinco robos en establecimientos. El otro había usado una tarjeta bancaria robada para hacer el pago.

Por esta razón, la Policía Nacional detuvo a los dos hombres. El primero por los cinco robos y por romper la orden de alejamiento, y el otro, por estafa.