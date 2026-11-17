Detenido por comprar un móvil a un desconocido sabiendo que era robado en Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por supuestamente comprar un móvil de alta gama valorado en 1.500 euros a un desconocido, sabiendo que el dispositivo había sido robado.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando una patrulla de la Policía Comunitaria del distrito Litoral fue requerida por una ciudadana en la calle Acapulco, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

La mujer explicó que le habían sustraído el teléfono y que la función de búsqueda por GPS situaba el dispositivo en tiempo real en un inmueble de la calle Sant Antoni de la Platja.

Los agentes acudieron al punto señalado y observaron a un hombre, de nacionalidad senegalesa y 31 años, que salía del edificio con actitud esquiva y que emprendió la marcha hacia la avenida Bartomeu Riutort, coincidiendo exactamente con el desplazamiento que marcaba el geolocalizador.

En colaboración permanente con la perjudicada, los efectivos siguieron la ruta de la señal hasta ubicar el móvil en la plaza Reina María Cristina, en Llucmajor.

Ante esta situación, la dotación solicitó el apoyo de la Policía Local de Llucmajor para inspeccionar de forma conjunta una cafetería de la zona. En el interior del local, los policías localizaron al mismo sospechoso, quien negó de forma tajante tener ningún teléfono robado.

Sin embargo, en el cacheo preventivo, los agentes hallaron el móvil sustraído escondido en el bolsillo interior de su chaqueta. El hombre confesó que había comprado el teléfono esa misma madrugada, sobre las 05.00 horas, a un desconocido por 150 euros, siendo consciente de que el aparato procedía de un hecho ilícito.

La propietaria reconoció el móvil y los agentes detuvieron al sospechoso por un presunto delito de receptación y lo trasladaron a dependencias policiales.

Por su parte, la víctima acudió al cuartel con una copia de la denuncia previa interpuesta ante la Policía Nacional y recuperó su teléfono mediante un acta de entrega de efectos.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes, las cuales fueron traspasadas junto con el detenido a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.