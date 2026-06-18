Detenido conduciendo en Eivissa un coche robado en el Reino Unido y con droga escondida en un doble fondo. - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años que fue pillado en un control conduciendo en Eivissa a los mandos de un coche que figuraba como robado en Reino Unido y con droga oculta en un doble fondo.

Según ha informado la Benemérita, los hechos se remontan al pasado sábado, cuando agentes en Eivissa se encontraban realizando un control en una de las salidas de la localidad de Sant Antoni y dieron el alto a un vehículo con matrícula británica.

Durante la identificación del conductor, los agentes de la Guardia Civil realizaron una revisión del vehículo y comprobaron que el número de bastidor no coincidía con el número de identificación troquelado en el chasis.

Una vez verificado este último código, se confirmó que el vehículo figuraba como robado en el Reino Unido y que tenía en vigor un señalamiento internacional de búsqueda emitido por la Interpol.

Por todo ello, se hizo un control más exhaustivo, apoyados por un can del Servicio Cinológico especializado en la detección de drogas, y se localizó un doble fondo ubicado en la zona de la calefacción trasera del coche. En su interior se ocultaban diversas sustancias estupefacientes dispuestas para su transporte clandestino.

Tras la incautación de la droga y del vehículo, el conductor, un ciudadano de Reino Unido, fue puesto a disposición de la autoridad judicial el pasado domingo por los delitos de falsificación documental y tráfico de drogas. Más tarde quedó en libertad a la espera de juicio.

OTRA DETENCIÓN

Cabe recordar que a mediados de mayo la Guardia Civil ya arrestó en un control en Sant Antoni a un joven de 26 años y de la misma nacionalidad que se dio a la fuga.

Tras lograr interceptar el vehículo, los guardias civiles comprobaron que el número de bastidor estaba manipulado y que el coche figuraba como robado.

El conductor fue detenido como presunto autor de los delitos de desobediencia, conducción temeraria y falsedad documental.