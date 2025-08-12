Detenido conducir por el puerto de Alcúdia con un carnet falso

Una agente de la Guardia Civil y otra de la Polizei alemana. - GUARDIA CIVIL

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años por supuestamente conducir con un carnet falso por las inmediaciones del puerto de Alcúdia.

Los hechos tuvieron lugar la noche del lunes, cuando los efectivos del Instituto Armado, acompañados por una agente de la Polizei alemana, observaron un vehículo realizando un cambio de sentido prohibido.

En su interior viajaba un hombre de nacionalidad alemana, quien se identificó con un carnet de conducir de dicho país y aseguró a los agentes que al día siguiente finalizaba sus vacaciones en Mallorca y regresaría a Alemania.

Los agentes realizaron una serie de comprobaciones y descubrieron que el hombre contaba con varios antecedentes por delitos contra la seguridad vial. En las bases de datos policiales, además, no constaba que hubiera obtenido jamás el permiso de conducir.

El carnet que llevaba encima, observaron los agentes, presentaba evidentes signos de ser falso por la ausencia de hologramas y de medidas de seguridad.

Por todo ello fue detenido como supuesto autor de un delito de falsedad documental y por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca un permiso o licencia de conducir.