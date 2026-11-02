Detenido un conductor ebrio por provocar un accidente al ir en dirección contraria por la carretera de Manacor

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en la carretera. - GUARDIA CIVIL

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 55 años por, supuestamente, conducir su coche con una tasa de alcohol superior a la permitida, circular en dirección contraria y ocasionar una colisión con una furgoneta, por ir en contra de dirección por la carretera Ma-15.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando este hombre conducía por la carretera de Manacor en dirección a Palma, hasta que colisionó frontalmente con un furgón de reparto que circulaba correctamente a la altura del punto kilométrico 12,4, al inicio de las Costes de Xorrigo.

En un comunicado, el Instituto Armado ha resaltado que la falta de luz en la noche, unida a las características del trazado de la vía -- en pendiente descendente--, incrementó notablemente el riesgo.

Sl cruzarse con el turismo circulando en sentido contrario, varios conductores alertaron a los servicios de emergencias, por lo que se activaron varias patrullas del departamento de Tráfico de Baleares para tratar de interceptar el vehículo. No obstante, antes de que los agentes pudieran dar con él, se produjo la colisión frontal contra el furgón de reparto.

Como consecuencia del impacto, el hombre que iba al volante del turismo resultó herido con pronóstico reservado, mientras que el conductor del furgón sufrió lesiones de carácter leve. Ambos fueron trasladados en ambulancia a distintos centros hospitalarios.

Asimismo, el primero de los conductores arrojó un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia, con una tasa muy superior al límite legalmente establecido.

Una vez practicadas las correspondientes diligencias, la Guardia Civil procedió a la detención del implicado, como presunto autor de delitos contra la seguridad vial, por conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Posteriormente, se ha puesto a disposición de la autoridad judicial.

CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y CONSEJOS

Los delitos contra la seguridad vial contemplados en los artículos 379.2 --Conducir bajo los efectos de alcohol o drogas-- y 380 --Conducción temeraria-- del Código Penal, llevan aparejadas respectivamente penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de privación del derecho a conducir de uno a cuatro años, y prisión de seis meses a dos años, con privación del derecho a conducir de uno a seis años.

La Guardia Civil ha recordado que ponerse al volante después de consumir alcohol, supone un grave peligro tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía. En ese sentido, han apuntado que la única tasa verdaderamente segura es 0,0 y han subrayado que la seguridad vial es "responsabilidad de todos", al tiempo que han solicitado que si se ha consumido alcohol, no se conduzca.