Detenido por cuatro robos un hombre que la pasada semana ya fue arrestado por otras seis sustracciones. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de origen español, acusado de cuatro robos en Ciutadella y que ya fue arrestado la semana pasada por cometer otras seis sustracciones en establecimientos.

El responsable de una peluquería denunció el pasado viernes por la mañana que habían fracturado la puerta y un cristal del local y habían sustraído de la caja registradora en torno a 750 euros, según ha informado la Policía en un comunicado.

Del mismo modo, durante el sábado por la madrugada, se produjo otra sustracción similar en un gimnasio. Habían roto la puerta de acceso y se habían apropiado de dinero de la caja registradora.

A las 22.00 horas del mismo día, otro hotel fue víctima de hechos similares. Al igual que en los otros dos establecimientos, se había fracturado el acceso y se había sustraído la caja registradora con efectivo en su interior.

Una patrulla de la Policía Nacional se trasladó al hotel para entrevistarse con un responsable, quien explicó que, además de la caja registradora, se habían llevado una bolsa de objetos perdidos que contenía joyas.

Los agentes realizaron batidas por la zona hasta que un policía local fuera de servicio les dijo que acababa de ver al presunto autor, conocido por intervenciones anteriores, que se dirigía a una zona de tiendas en el núcleo de Sa Caleta.

Al desplazarse a la zona, los policías vieron el cristal fracturado de un negocio y un hombre que se introducía dentro con una caja registradora bajo el brazo. El hombre fue detenido por ser el presunto autor de dos delitos de robo con fuerza, ya que llevaba los objetos que se acababan de sustraer del hotel.

Además, los otros dos robos con fuerza también le fueron imputados al utilizar el mismo modus operandi.

La investigación se mantiene abierta y se continúa con las gestiones pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación y entrega del dinero y efectos sustraídos.