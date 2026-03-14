Detenido y denunciado tras quemar 13 contenedores en la ciudad de Eivissa y destrozar mobiliario público

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EIVISSA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha detenido y denunciado ante la Policía Nacional a una persona por quemar este viernes por la noche 13 contenedores en la ciudad de Eivissa, destrozar mobiliario público e intentar huir.

Según ha informado la Policía en sus redes sociales, tras la rápida actuación de los agentes del turno de noche, el presunto autor de los actos vandálicos fue localizado y denunciado tras una persecución a la carrera.

La Policía ha agradecido la colaboración de los Bomberos, evitando que los daños fueran mayores.

Las zonas vandalizadas son la calle Obispo Carrasco (detrás de la Iglesia de Santa Cruz); calle Juan de Austria o la calle Aragón, además de otros puntos repartidos por toda la ciudad.