Detenido por descargar decenas de archivos de abuso sexual infantil en Mallorca - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Mallorca por supuestamente tener en su domicilio diverso material de pornografía infantil.

El Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos ha llevado a cabo una investigación, en el marco de la operación 'Cálculos', contra la prostitución y corrupción de menores.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, la investigación se inició a raíz de un informe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia que detectó que un usuario habría descargado, al menos, 40 archivos de contenido de abuso sexual infantil.

La geolocalización de la actividad, rastreada y monitorizada de redes 'peer to peer', apuntaba a Mallorca. Así, tras diversas gestiones, los agentes determinaron la localización exacta desde la que se habían hecho las descargas e identificaron al titular de la conexión.

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos llevaron a cabo un registro en el domicilio, previa autorización judicial, y detuvieron al investigado como presunto autor de un delito de corrupción de menores.

En el ordenador de sobremesa y en siete soportes de almacenamiento informático que fueron intervenidos, los policías localizaron en un primer análisis archivos relacionados con los hechos investigados. El material intervenido se encuentra pendiente de análisis forense.