Detenido por desembarcar en Mallorca con dos kilos y medio de cocaína. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre en cuyo poder se hallaron, a su llegada en barco desde la Península ocultos en el coche, dos kilos y medio de cocaína.

Según ha informado la Jefatura en una nota de prensa, durante la primera hora del jueves, en el Dique del Oeste, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional realizaron un control rutinario de vehículos y pasajeros durante el cual dieron el alto a un turismo en el que iba un hombre en su interior.

Al inspeccionar el vehículo, uno de los policías nacionales localizó, debajo del asiento delantero derecho, dos paquetes envueltos en papel film blanco y solicitaron la intervención de la unidad de Guías Caninos.

El perro especializado marcó sin género de dudas el lugar donde se encontraban los paquetes, ante la posibilidad de que contuvieran sustancias estupefacientes. Tras eso, los agentes incautaron los paquetes que, presuntamente, eran unos dos kilos y medio de cocaína.

Asimismo, los policías nacionales encontraron, junto a los paquetes, más de 1.000 euros en efectivo, fraccionados en diversos billetes.

Finalmente, los agentes detuvieron al conductor, de origen dominicano, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El vehículo utilizado quedó intervenido y trasladado a dependencias policiales.

Posteriormente, las diligencias se traspasaron a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. El grupo se ha hecho cargo de las actuaciones para esclarecer los hechos.