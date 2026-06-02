Detenido en Eivissa con 42 botellas de 'gas de la risa' ocultas en su vehículo

Detenido por un delito contra la salud pública en Sant Josep - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en Eivissa ha detenido en Sant Josep a un hombre --de 42 años y nacionalidad británica-- como presunto autor de un delito contra la salud pública al ser sorprendido en su vehículo con 42 botellas de 'gas de la risa'.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos ocurrieron este lunes a las 20.40 horas cuando agentes que realizaban un punto de verificación de prevención contra la delincuencia identificaron al conductor de un vehículo.

Los agentes observaron en los asientos traseros siete cajas de gran tamaño que contenían un total de 42 botellas de óxido nitroso, así como numerosos artefactos para facilitar el consumo humano, como boquillas y globos.

Al constatar que el conductor no podía acreditar ninguna actividad comercial o profesional relacionada con los productos y apreciar una posible actividad de distribución o venta ilícita de esta sustancia, se le detuvo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil ha recordado que la tenencia de drogas en lugares públicos, aunque sea para consumo propio, está tipificada como infracción grave según la Ley de Seguridad Ciudadana y conlleva sanciones económicas, además de posibles implicaciones penales si se aprecia intención de tráfico o distribución.