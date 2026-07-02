Detenido en Eivissa por agredir a policías cuando le pillaron tratando de robar en un vehículo

Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón apátrida como presunto autor de un robo con fuerza cometido en Eivissa tras ser sorprendido forzando un vehículo.

Según ha informado la Policía, el pasado martes por la tarde agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana realizaban tareas de prevención por el centro de Eivissa y localizaron a un varón forzando la ventanilla trasera izquierda de un vehículo.

Cuando el ladrón se percató de que los agentes estaban cerca y le habían sorprendido, empujó a uno de ellos y trató de escapar a la carrera.

En poco tiempo, la patrulla pudo interceptarlo y retenerlo. Sin embargo, al ser atrapado, el hombre empezó a propinar puñetazos y patadas a los agentes. Tras utilizar la fuerza mínima imprescindible, pudieron reducirle.

Practicado el pertinente cacheo e identificación del varón, se le detuvo como presunto autor de un robo con fuerza y fue trasladado a dependencias policiales.