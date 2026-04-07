1075706.1.260.149.20260407165804 Detenido en Eivissa un alemán implicado en las estafas y evasión fiscal de un grupo empresarial. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Eivissa, junto con la Polizei Alemana, ha detenido a un hombre alemán de 62 años por un delito de estafa en el marco de la Operación Geldstrom Bal.

Según ha informado el Instituto armado en un comunicado, los hechos se remontan al pasado 26 de marzo cuando se llevó a cabo una operación coordinada en seis países.

Con la coordinación de la sede de Eurojust, se registraron más de 49 propiedades en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos, España y Suiza, puesto que un grupo empresarial supuestamente cometía delitos de estafa, evasión fiscal y otros delitos societarios por un valor aproximado de 10,5 millones de euros.

Durante la operación ejecutada en nombre de las autoridades alemanas, el principal sospechoso y un presunto cómplice fueron detenidos en España y Alemania, respectivamente.

Los registros permitieron la incautación de gran cantidad de pruebas, incluyendo teléfonos móviles, equipos informáticos, registros comerciales y otros documentos.

Las autoridades también lograron confiscar bienes por valor de millones de euros, entre ellos, dinero en efectivo, obras de arte, relojes, bolsos y un coche deportivo de lujo.

En la isla de Eivissa se realizaron dos registros en coordinación con los países anteriormente mencionados donde se destaca la incautación de 186.000 euros en efectivo, joyas y relojes de alto valor, además de evidencias tanto en formato físico como digital; teléfonos móviles, ordenadores, tablets y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento.