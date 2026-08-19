Detenido en Eivissa un hombre tratando de vender pulseras falsas para entrar a una discoteca. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Sant Josep (Eivissa) a un hombre que fue sorprendido cuando trataba de vender entradas fraudulentas para una conocida discoteca.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 18 de agosto, cuando agentes de la Guardia Civil fueron requeridos para intervenir en una discusión entre varias personas.

Una vez en el lugar, los guardias civiles se entrevistaron con las partes implicadas y comprobaron que el origen de la disputa estaba relacionado con la venta de pulseras de acceso presuntamente falsas para la discoteca DC-10.

Al parecer, uno de los implicados había contactado previamente con el ahora detenido para adquirir varias pulseras que le habían sido ofrecidas por 350 euros cada una. Ante las sospechas sobre su autenticidad, el comprador contactó con un responsable del mantenimiento quien confirmó que las pulseras no se correspondían con las originales.

Tras hacer las comprobaciones necesarias, los guardias civiles localizaron tres pulseras entre las pertenencias del sospechoso y posteriormente otras 44 más en su vehículo escondidas. Por todo lo anterior, el hombre de 52 años fue detenido como presunto autor de un delito de estafa y presentado ante la Autoridad Judicial competente.