Detenido por entrar en un taller y agredir a un hombre sin motivo en La Soledat

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre por, supuestamente, agredir de manera repentina a otro hombre que se encontraba en un taller mecánico de la barriada de La Soledat.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, alrededor de las 11.00 horas, cuando se recibió un aviso porque varios ciudadanos tenían retenido a un individuo que acababa de agredir a una persona sin motivo aparente, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a un grupo de personas que sujetaban al sospechoso, mientras este intentaba huir al ver a las patrullas.

Según las investigaciones y las declaraciones de los testigos, el detenido habría salido de un establecimiento cercano, cruzado la calle y entrado en un taller mecánico donde, sin mediar palabra, propinó un fuerte puñetazo a la víctima.

Cuando el herido intentó seguirlo, tropezó y cayó al suelo, momento en el que el agresor aprovechó para propinarle varias patadas en la cabeza.

Los ciudadanos presentes tuvieron que intervenir de forma inmediata para separar al atacante y, a raíz de la agresión, el herido había sufrido diversas lesiones y, tras recibir asistencia por parte de una ambulancia, rechazó el traslado a un centro médico.

Por su parte, los agentes le informaron sobre los trámites para interponer la denuncia pertinente y detuvieron a este hombre de 49 años por un posible delito de lesiones. Una vez concluidas las diligencias iniciales por parte de la Policía Local, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.