Detenido en Formentera un joven sorprendido con 10 gramos de cocaína

FORMENTERA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Formentera ha detenido a un hombre de 24 años con 10 gramos de una sustancia, presuntamente cocaína.

Según ha informado el Consell de Formentera en un comunicado, en la madrugada del pasado sábado los agentes realizaban labores de seguridad ciudadana y control del tráfico cuando observaron una moto circulando en dirección contraria en Es Pujols.

Los policías dieron el alto al conductor, quien hizo caso omiso y siguió su marcha hasta ser interceptado.

Entre sus pertenencias, los agentes le encontraron la droga, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.