Detenido en Francia el miembro de una banda que causó la muerte de un hombre en Eivissa al robarle un reloj

Agentes de la Policía Nacional de Ibiza. - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y las autoridades francesas han arrestado a un hombre tras una investigación con la que le han identificado como el supuesto integrante de un grupo que causo la muerte de un hombre en Eivissa por robarle un reloj de lujo.

Los agentes han concluido esta operación que empezó el pasado 15 de agosto de 2025, cuando en la zona de la Marina de Eivissa un hombre fue golpeado y le sustrajeron un reloj de alta gama que portaba en su muñeca, mientras se encontraba acompañado de su pareja.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que uno de los integrantes del presunto grupo criminal ya fue detenido entonces. Estas personas se habrían coordinado para vigilar y seguir a esta persona hasta la sustracción final del objeto.

Desde ese momento, la Policía Nacional de Ibiza inició una investigación para esclarecer los hechos y detener al resto de los participantes. Durante los últimos meses, los agentes conocieron que la víctima de la sustracción falleció a causa del traumatismo craneoencefálico producido tras su caída en el momento del robo.

Con todo ello, una vez identificados los autores con sus distintos grados de participación y autoría, comenzaron las labores para arrestarles con el proceso de emisión de una orden europea, a través de los juzgados de Eivissa, puesto que estas personas habrían huido de la isla.

Finalmente, el principal autor fue localizado en Francia en el mes de febrero y en los últimos días se le detuvo al identificarse con documentación falsa.

Tras permanecer unos días en prisión provisional por el riesgo de fuga, el detenido pasó a disposición judicial en la localidad francesa de Amiens para su enjuiciamiento por el delito de falsedad documental y la tramitación de la orden de detención.

El detenido, al que se le imputan los posibles delitos de homicidio imprudente, robo con violencia y pertenencia a grupo criminal, será extraditado en los próximos días para comparecer ante las autoridades judiciales españolas. Asimismo, no se descartan que haya más detenciones en los próximos días.