Detenido por golpear a un hombre en la cabeza con una llave inglesa en Palma

Archivo - Sucesos.- Detenido por agredir a un hombre con una botella y causarle lesiones que requirieron 15 puntos de sutura - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente agredir a un conductor con una llave inglesa golpeándole en la cabeza y provocándole un traumatismo cráneo encefálico y una herida.

Los hechos ocurrieron a mediados del mes de mayo sobre las 21.00 horas tras un incidente de tráfico entre dos vehículos en la calle Manacor de Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, un conductor arrojó a otro que circulaba por delante un objeto que golpeó en su coche. El hombre apartó su vehículo en el arcén para comprobar si había desperfectos.

Acto seguido, desde el vehículo que le precedía, se apearon dos jóvenes, uno de los cuales esgrimía una llave inglesa en la mano. Este joven supuestamente se acercó a la víctima y le golpeó con la llave inglesa en la cabeza.

El otro joven, que acompañaba al agresor, se sumó a la agresión y golpeó a la víctima con los puños. Después, el presunto autor golpeó con la llave inglesa la luna del coche de la víctima fracturándola. La víctima intentó retener a los dos jóvenes hasta la llegada de la policía, pero los agresores huyeron del lugar.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario por un traumatismo craneoencefálico y una herida que abierta que precisó puntos de sutura.

Los investigadores llevaron a cabo múltiples gestiones y consiguieron identificar al joven que esgrimía la llave inglesa, estableciendo una requisitoria policial para su búsqueda y detención al no ser localizado.

Finalmente, el pasado viernes se procedió a la detención del joven como presunto autor de un delito de lesiones.