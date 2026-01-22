Detenido un hombre acusado de agredir sexualmente a su hija en Maó

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional en Maó - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente agredir sexualmente a su hija menor de edad en Maó.

El pasado domingo se recibió una llamada al 091 alertando sobre una posible agresión sexual de un adulto a una menor, según ha señalado la Jefatura Superior de Baleares.

Agentes de la Comisaría de Maó acudieron a la vivienda y constataron que el hombre había agredido a la menor. Tras una serie de investigaciones, la Policía comprobó que la hija llevaba sufriendo estas agresiones desde hacía un tiempo.

Así, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y este pasó a disposición judicial.