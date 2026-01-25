Detenido un hombre con dos órdenes de búsqueda y detención de diferentes juzgados de Palma

Furgón de la Policía Local de Palma. Recurso. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palma han detenido a un hombre, boliviano de 27 años, sobre el que pesaban dos requisitorias judiciales en vigor que ordenaban su búsqueda y detención.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que los hechos tuvieron lugar este pasado martes, día 20 de enero, sobre las 16.05 horas, en un domicilio ubicado en la barriada de Foners. Una patrulla de la Policía Local se personó en la vivienda y constató que sobre el residente pesaban dos órdenes de detención.

Al ser el varón identificado, los agentes verificaron la vigencia de dos mandatos judiciales emitidos por juzgados de instrucción de Palma: uno por un delito de quebrantamiento de condena y otro por un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso.

Por estos hechos, los policías locales detuvieron al hombre y lo trasladaron a comisaría para la instrucción del atestado y su posterior puesta a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

Esta actuación se enmarca dentro de las labores de seguridad ciudadana y colaboración con la Administración de Justicia que realiza la Policía Local de Palma.