Detenido un hombre en Muro y desmantelada una plantación con 727 plantas de marihuana

Plantación marihuana Muro - GUARDIA CIVIL

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Muro a un hombre, de 28 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y ha desmantelado una plantación con 727 plantas de marihuana.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició tras tener conocimiento de la existencia de una posible plantación de marihuana por lo que, tras confirmarlo, agentes de Santa Margalida, con apoyo de la Usecic y de varias patrullas de Seguridad Ciudadana de Inca y Santa Margalida, llevaron a cabo la entrada y registro en la vivienda y en la parcela anexa.

En el registro, intervinieron 727 plantas de marihuana de distintos tamaños, 117 kilos de cogollos secos preparados para su distribución y 24 cactus de peyote. Además, localizaron distintos productos y utensilios destinados al cultivo y mantenimiento de la plantación.

La operación finalizó con una persona detenida que pasó posteriormente a disposición judicial en Inca.