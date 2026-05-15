Detenido un hombre con una orden judicial de búsqueda y que llevaba una bolsa para eludir alarmas

Material destinado a eludir sistemas de alarma en establecimientos comerciales - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre con una orden judicial de búsqueda en vigor y que llevaba material para eludir sistemas de alarma en comercios.

La detención tuvo lugar el pasado lunes a las 22.20 horas en la calle Nicolau Pacs cuando los agentes vieron a un hombre con un comportamiento evasivo.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los agentes comprobaron que el hombre intentaba evitar el contacto visual y físico con la patrulla.

Así, los policías le dieron el alto y procedieron a su identificación. Tras consultar las bases de datos, confirmaron que al investigado, de nacionalidad marroquí y 28 años, le constaba una requisitoria de búsqueda, detención y presentación dictada por un juzgado de Palma.

Esta orden, vigente desde el 27 de febrero de este año, estaba relacionada con un presunto delito de hurto.

En el registro, los policías le intervinieron varias láminas de papel de aluminio y una bolsa de plástico, elementos que se utilizan para eludir las alarmas de seguridad en los comercios.

De forma previa a la instrucción, se constató que al detenido le figuran antecedentes de la misma naturaleza, en concreto tres detenciones por delitos leves de hurto.

La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó las diligencias correspondientes y el arrestado fue traspasado a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.