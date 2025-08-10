Detenido un hombre por robar y agredir a otro dentro de su domicilio en Palma

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia, por robar y agredir a otro dentro de su domicilio, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que los hechos se produjeron el pasado junio, cuando un joven estaba en un establecimiento del barrio de Arxiduc. Al abandonar el lugar, otro hombre quiso acompañarle a su casa. Pese a que el primero no quería, finalmente, accedió y se marcharon juntos a su domicilio. Además, una vez allí, ambos entraron en el mismo para tomar un vaso de agua.

Una vez dentro, la víctima notó cómo el invitado le estaba cogiendo la cadena que portaba en el cuello. Al recriminarle lo que estaba haciendo, este último le empujó contra el suelo, impactando su cabeza, le estiró la pieza de joyería y huyo con ésta. El golpe le provocó al agredido un traumatismo craneoencefálico.

La víctima se personó en una comisaría de la Policía Nacional e interpuso denuncia. También explicó, ya que no se dio cuenta en el mismo momento, que se le había sustraído un anillo de oro blanco y diamantes. Entonces, el Grupo de Policía Judicial Centro de la Policía inició la investigación para localizar al presunto autor.

El pasado viernes, tras esclarecer plenamente todo lo ocurrido y la identidad del agresor, los investigadores emitieron una orden de detención del varón. Ese mismo día se procedió a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Los agentes recuperaron la cadena y el anillo que fueron sustraídos, los cuales se devolvieron a su legítimo propietario.