Detenido un hombre por robo con fuerza tras arrancar el sistema de alarma de una vivienda en Palma

Puerta de la vivienda donde se produjo el robo - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, de nacionalidad gambiana y de 48 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con fuerza y un delito leve de daños, después de haber arrancado el sistema de alarma de una vivienda en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Local de Palma ha informado que el incidente se registró a las 16.45 horas del pasado 2 de enero, cuando la Base del 092 comisionó a una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) tras recibir el aviso de que una pareja estaba intentando acceder a un domicilio en un edificio de viviendas situado en la calle Sant Ignasi de 'Ciutat'.

Los presuntos autores forzaron la cerradura y, una vez en el interior, arrancaron la centralita de la alarma, valorada en unos 700 euros, antes de huir.

Gracias a la descripción de los presuntos autores obtenida por los policías, varias unidades iniciaron una batida por la zona, con el apoyo de la Unidad Motorizada (UMOT). Poco después, los agentes localizaron, en la calle Tomàs Rul·lan, a un hombre que coincidía plenamente con las características de dicha descripción.

Al ser interceptado, el sospechoso reconoció a los agentes haber estado en el lugar de los hechos, pero alegó que le habían contratado para un trabajo de fontanería. Ante las evidencias, fue sin embargo detenido y trasladado a comisaría. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.