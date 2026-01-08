Detenido un hombre por tirar al suelo una moto y amenazar de muerte al propietario en una gasolinera de Ibiza

Archivo - Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por presuntamente causar daños a una moto que estaba aparcada en una gasolinera de Sant Antoni de Portmany y amenazar de muerte al propietario.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el pasado domingo una patrulla que realizaba labores de seguridad ciudadana fue requerida en una gasolinera de la localidad por un incidente en el que un hombre había dañado una motocicleta.

Ésta se encontraba estacionada en la estación de servicio para repostar, momento en el que el hombre le dio una patada y la tiró al suelo sin motivo aparente y amenazó de muerte al propietario al pedirle explicaciones.

Una vez en el lugar, los guardias civiles se dirigieron a esta persona que se encontraba tumbada en el suelo en estado de embriaguez, contestando de manera incoherente e insultando a los agentes.

Por todo ello y una vez identificado, se procedió a la detención del hombre, de 48 años y de origen romaní, como presunto autor de un delito de daños por un valor de más de 2.500 euros.