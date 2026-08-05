Detenido un hombre en Valldemossa por robar en un vehículo y estafar más de 2.000 euros de una tarjeta. - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 63 años como presunto autor de un robo en el interior de un vehículo y de un delito de estafa cometido en la localidad de Valldemossa (Mallorca)

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la víctima denunció que alguien había roto la ventanilla de su coche, estacionado en la vía pública, y le había robado la cartera, que contenía 350 euros en efectivo y varias tarjetas bancarias.

Días después comprobó que una de las tarjetas había sido utilizada de forma fraudulenta para realizar cargos por valor de 2.150 euros.

A raíz de la denuncia, agentes del Puesto de Esporles iniciaron una investigación y, tras analizar los movimientos efectuados con la tarjeta sustraída, identificaron al presunto autor de los hechos.

Posteriormente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de localización que culminó con la detención del sospechoso, que fue puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.