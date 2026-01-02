Detenido en Ibiza un hombre con más de 30 detenciones previas por robar en tres locales - POLICÍA NACIONAL

IBIZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de tres robos con fuerza cometidos en establecimientos de hostelería de la ciudad. Al hombre le constan más de 30 detenciones previas.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado martes sobre las 00.45 horas en la calle País Vasco se detuvo a un hombre de origen español por la presunta comisión de tres robos con fuerza en los que había sido plenamente identificado.

La investigación comenzó cuando la Policía Nacional recibió tres denuncias en las que se relataban varios robos sucedidos en establecimientos de hostelería durante tres días seguidos, comenzando por una cafetería de la calle Aragón en la noche del 25 al 26 de diciembre y de la que, además de los daños ocasionados al fracturar una verja, sustrajeron dinero en efectivo.

En el segundo establecimiento, un restaurante de la avenida Pedro Matutes Noguera, el ladrón accedió fracturando un cristal durante la noche del 27 al 28 de diciembre, sustrayendo 150 euros.

El tercer robo se produjo en un restaurante de la calle Navarra entre los días 27 al 29 de diciembre, también causando daños en una verja para lograr acceder al interior, desconociendo la cantidad de efectivo concreta que se habían llevado de la caja registradora.

Por todo ello, tras las correspondientes gestiones de investigación realizadas, se identificó al presunto autor de los tres delitos.

Finalmente, el hombre, al que le constaban más de una treintena de detenciones policiales previas, fue detenido y puesto a disposición judicial.