Detenido en Ibiza un menor por tráfico de drogas

IBIZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza han detenido a un menor de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, después de haberle incautado hachís y 'tusi' en un control preventivo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado jueves una patrulla vio a un grupo de cuatro menores que se encontraban consumiendo sustancias estupefacientes en una zona peatonal de Ibiza. Tras la identificación y cacheo de éstos, se encontró que uno de los jóvenes llevaba consigo, en un bolso que portaba escondido entre un chaquetón, 80 gramos de hachís y 11 bolsitas transparentes con tusi.

El menor declaró que eran suyas, por lo que, tras las gestiones pertinentes, se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Tras su detención, fue trasladado a dependencias policiales, donde se notificó a sus padres lo acontecido. Los otros tres menores también fueron entregados a sus tutores legales. Uno de ellos fue sancionado administrativamente por tenencia de hachís.