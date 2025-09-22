Detenido en Ibiza por recibir vía postal un paquete con cocaína.

IBIZA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que recibió en Ibiza un paquete postal con cocaína procedente de Barcelona.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, agentes especialistas de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, detectaron un envío procedente de la capital catalana con destino a la localidad de Sant Josep, por lo que llevaron a cabo las indagaciones oportunas para la identificación y detención del destinatario.

Como resultado de las pesquisas, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza arrestó a un varón de 26 años y se incautó de 600 gramos de cocaína.

Los especialistas de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, tienen entre otros objetivos, actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino las Islas Baleares.

Estas rutas son usadas tanto por organizaciones criminales como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo, los cuales actúan de forma individual y autónoma usando diferentes redes sociales para la venta de este tipo de sustancias.

Una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades escondiendo las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, usando a su vez identidades falsas en los envíos para así dotarse de seguridad ante una posible acción policial.