Detenido un joven por allanar una vivienda en Palma aprovechando que el morador se encontraba hospitalizado

Agentes de la Policía Nacional de espaldas en una imagen de recurso - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y allanamiento de morada, al acceder a un domicilio aprovechando la ausencia del morador que se encontraba hospitalizado, en Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que el pasado lunes, sobre las 09.15 horas, una patrulla de Atención al Ciudadano acudió a un domicilio ubicado en el barrio palmesano de Pere Garau donde una mujer había advertido que habían forzado la vivienda de un familiar que se encontraba hospitalizado.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la requirente que les indicó que la vivienda pertenecía a un familiar que se encontraba ingresado en un centro hospitalario.

La mujer comentó a los policías que ella acudía habitualmente al inmueble para comprobar que todo estuviera bien. Sin embargo, ese día, cuando se había personado en la vivienda, había podido comprobar que la puerta estaba forzada y que tenía un candado de hierro.

Tras recabar toda la información, los agentes intentaron acceder al interior del inmueble, comprobando como la puerta estaba bloqueada con una rueda. No obstante lograron entrar y, una vez dentro, observaron que el mobiliario y objetos estaban revueltos. Los agentes localizaron en uno de los dormitorios a un joven tumbado en la cama.

El joven indicó a los policías que había accedido al interior de la vivienda forzando la puerta. La mujer, familiar del propietario, matizó que éste no tenía permiso para ello y no lo conocía de nada.

Además, la mujer indicó a los agentes que tenía que hacer una comprobación para ver si le faltaba algo, pero de primera faltaba la escritura de la casa y otros efectos.

En vista de los hechos, los policías detuvieron al joven como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y robo con fuerza.