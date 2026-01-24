Detenido un joven por amenazar a una mujer con una navaja y robarle el móvil en Palma

Una patrulla de la Policía Local de Palma en plaza de España - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven, español, de 21 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito leve de daños, por amenazar a una ciudadana con una navaja y robarle el móvil, valorado en 1.500 euros.

Así lo han informado desde la Policía Local de Palma, este sábado, en una nota de prensa, en la que han apuntando que los hechos tuvieron lugar sobre las 23.00 horas del martes 20 de enero.

Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) fue requerida en la plaza de España por una ciudadana que manifestó que acababa de ser asaltada en la avenida Alexandre Rosselló.

Según el relato ofrecido por parte de la mujer a los agentes, un individuo con un pasamontañas la agarró por la chaqueta y le colocó una navaja en el cuello mientras le exigía el teléfono. Tras sustraerle el móvil, valorado en 1.500 euros, el asaltante huyó.

Mientras la víctima relataba lo sucedido, señaló como autor de los hechos a un joven que se alejaba corriendo. Los agentes iniciaron entonces una persecución a pie e interceptaron al sospechoso pocos minutos después. En el cacheo, se incautó al individuo el móvil sustraído, una navaja táctica de 21 centímetros y un pasamontañas.

El detenido, que cuenta con antecedentes por hechos similares, fue llevado a comisaría. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue traspasado a la Policía Nacional.