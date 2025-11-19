Detenido un joven por cuatro robos en interior de vehículos en Banyalbufar y Estellencs - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven por presuntamente cometer cuatro robos en interior de vehículos aparcados en zonas turísticas de Estellencs y Banyalbufar.

Según la información del Instituto Armado, en octubre se recibieron varias denuncias por robos con fuerza en vehículos en varios puntos turísticos que discurren por la carretera MA-10, que cruza la Serra de Tramuntana.

Tras la investigación, los agentes localizaron al presunto autor, un joven de 23 años y nacionalidad española, que fue detenido como presunto autor de cuatro robos en los aparcamientos de la Torre des Verger, en Banyalbufar y del mirador de Ricardo Roca, en Estellens; en los que sustrajo efectos por valor de 1.600 euros.

La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de otros posibles participes en los robos o la atribución de nuevos delitos.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Palma, quién dada la reiteración delictiva y los indicios obtenidos por la Benemérita le impuso una prohibición de acudir a la carretera MA-10.