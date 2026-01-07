Detenido un joven al intentar robar un patinete en el parque de les Estacions

Agente de la Policía Local de Palma tramita un atestado. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 20 años y nacionalidad argelina por, supuestamente, tratar de robar un patinete en el parque de les Estacions con una navaja.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de enero sobre las 16.40 horas, cuando unos agentes que patrullaban por el parque y fueron alertados por un ciudadano sobre un individuo en actitud "sospechosa" junto al aparcamiento de bicicletas.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha indicado que, al personarse en el lugar, los agentes observaron al joven que intentaba manipular el candado de un patinete eléctrico, valorado en cerca de 400 euros, con una navaja de bolsillo.

Durante la intervención, el propietario del vehículo se presentó en el lugar y pudo acreditar su titularidad. Tras comprobar que la cerradura no presentaba daños irreparables, manifestó su intención de interponer la correspondiente denuncia.

Dado que el implicado carecía de domicilio conocido y ante la falta de fiabilidad de los datos de filiación aportados, los agentes procedieron a su detención por un posible de hurto leve e intervinieron la navaja utilizada. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.