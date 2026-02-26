Detenido un joven en Maó por realizar pintadas provocando daños valorados en 10.000 euros

Detenido por hacer pintadas vandálicas en Maó - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven que realizó más de 50 pintadas en diversos edificios y sobre el mobiliario urbano de Maó, Menorca, provocando daños valorados aproximadamente en 10.000 euros.

La llamada 'Operación Montaña', llevada a cabo por los agentes del Grupo Local de Información de la Comisaría de Maó finalizó este miércoles con su detención por un presunto delito de daños.

Los agentes llevaban meses tras la pista del autor de las pintadas, puesto que en todas ellas coincidía la firma. Algunas se han localizado sobre la fachada de la Autoridad Portuaria, sobre el cristal del ascensor, en la calle de Ses Moreres, en el aparcamiento de Es Freginal, sobre la fachada del pabellón Alcázar, otra en calle Albert Camus, en la del edificio Telefónica, en la Plaza Colón, en el Mercat del Peix y en diferentes contenedores y mobiliario urbano. Igualmente, también se habían llegado a realizar pintadas en las paredes de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Maó.

Los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de daños, procediendo a su traslado hasta dependencias policiales. Este jueves se han dado por finalizadas las diligencias policiales, aunque no se descartan nuevas detenciones.