Detenido un joven que robó una bicicleta de 2.500 euros en Marratxí y la puso a la venta al día siguiente

Archivo - Sucesos.- Investigan un posible caso de agresión sexual a un menor en un colegio de Las Rozas (Madrid) - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años por supuestamente robar una bicicleta valorada en más de 2.500 euros en Marratxí, que al día siguiente puso a la venta por internet.

La semana pasada un menor dejó su bicicleta en el aparcamiento de un centro comercial de Marratxí y, al regresar, vio que habían forzado el candado de bloqueo y se la habían llevado.

Según ha informado la Guardia Civil, tras recibir la denuncia los agentes comprobaron que la bicicleta se había puesto a la venta al día siguiente del robo en una plataforma de compraventa.

Con un rastreo del anuncio se identificó al joven, que fue detenido, y se recuperó la bici.