Detenido un joven por un robo violento de dos perfumes de 240 euros en una tienda de Palma

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un joven de 19 años, de nacionalidad colombiana, por presuntamente robar dos perfumes valorados en 240 euros en una tienda, junto con otro hombre.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un local comercial de la plaza de España, cuando la Unidad de Seguridad Integral fue alertada de una pelea por algunos clientes que salían del establecimiento, en el que el guardia de seguridad estaba forcejeando en el suelo con un hombre.

Los agentes inmovilizaron al joven, que llevaba encima dos perfumes robados valorados en cerca de 240 euros. A consecuencia de la pelea, el guardia de seguridad presentaba lesiones leves en la cara y enrojecimiento en los brazos.

Según el vigilante, mientras intentaba retener a uno de los ladrones, este le golpeó para intentar escapar. El segundo implicado logró huir del lugar con un tercer perfume, valorado en 73,99 euros, hecho que fue confirmado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento.

La relación entre ambos jóvenes se confirmó durante la actuación policial ya que, el teléfono móvil del detenido no dejaba de recibir llamadas de un contacto guardado como 'Brother'. Al ser preguntado, el arrestado admitió que se trataba de su hermano y que habían actuado juntos.

El joven fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza y fue trasladado a dependencias policiales. Tras las diligencias iniciales practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.

El vigilante de seguridad, tras ser atendido en un centro médico, manifestó su intención de presentar una denuncia.