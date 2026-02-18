Detenido por llevar más de 100 gramos de hachís en la estación de tren de Manacor

Paquete de hachís intervenido - POLICÍA NACIONAL
PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente vender droga a otro y llevar más de 100 gramos de hachís en la estación de tren de Manacor.
La detención se produjo en un control rutinario en la estación de tren, cuando la Policía vio a dos hombres con actitud sospechosa que, al ver a los agentes, aceleraron el paso para abandonar el lugar.
Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, uno de los presuntos autores se quitó la chaqueta y dejó caer un paquete de hachís.
Los agentes los identificaron y uno de ellos dijo que el hachís era suyo pero solo para consumo propio y que no iba a vender nada al otro hombre.
No obstante, ante la cantidad que llevaba, de más de 100 gramos, los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito contra la salud pública.