Detenido un menor por cinco robos a turistas en Playa de Palma

Furgones de la Policía Nacional aparcados frente a establecimientos de Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un menor de edad, de origen rumano, por perpetrar supuestamente cinco robos en Playa de Palma a turistas, apoderándose de seis teléfonos móviles --valorados en más de 3.000 euros--, documentación y otros objetos de valor.

Los hechos se produjeron a principios de septiembre, cuando los turistas estaban bañándose en el mar o no prestaban atención a sus pertenencias.

El 'modus operandi' del ladrón consistía en vigilar a los turistas que iban a bañarse y, al dejar sus pertenencias en la arena, el autor sustraía diversos objetos. Asimismo, también robaba a extranjeros que no prestaban atención a sus efectos personales.

En el último robo, una pareja de turistas estaba tomando el sol cuando un joven les robó sus pertenencias. Los visitantes se dieron cuenta de lo ocurrido, consiguieron recuperar sus efectos y retuvieron al menor hasta la llegada de la Policía Nacional.

Los agentes vincularon ese robo con otros que se habían denunciado y confirmaron la presunta autoría del menor en todos los hurtos.