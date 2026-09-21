Detenido un menor por robar un coche de alquiler en s'Arenal e intentar darse a la fuga

Patrulla de la Guardia Civil en una carretera. - GUARDIA CIVIL

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un menor de edad por, presuntamente, llevarse un coche de alquiler que estaba estacionado en la zona de s'Arenal de Llucmajor, mientras permanecía encendido, y tratar de huir de una patrulla.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 19 de septiembre, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Llucmajor observó a un turismo que circulaba en sentido opuesto, de manera errática y hacía varias ráfagas de luz.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que los agentes decidieron cambiar de dirección y proceder a darle el alto. Al percatarse de la presencia de los agentes, el conductor realizó una maniobra evasiva al adentrarse en el aparcamiento de un establecimiento de la zona.

Los agentes localizaron el automóvil abandonado con el motor encendido y hallaron al conductor agazapado detrás de unos contenedores de basura. Al darle el alto, el sospechoso emprendió la huida a pie al hacer caso omiso a las reiteradas indicaciones de los agentes.

Durante la persecución, el joven escaló varios muros hasta que finalmente fue interceptado y reducido. Posteriores gestiones permitieron constatar que el turismo, perteneciente a una compañía de alquiler de vehículos, había sido sustraído esa misma noche en una zona concurrida de s'Arenal al aprovechar que se encontraba encendido y sin custodia.

Los agentes verificaron que el detenido era menor de edad, por lo que no poseía permiso de conducir vehículos a motor. El vehículo no presentaba daños y fue devuelto a la empresa propietaria del mismo. Los agentes comunicaron la detención a Fiscalía de Menores por lo posibles delitos de hurto de uso de vehículo, delito contra la seguridad vial y desobediencia grave a agentes de la autoridad. Posteriormente se procedió a su puesta en libertad y entrega a su tutor legal.