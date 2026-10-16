Un detenido en el operativo de seguridad vial con motivo de los cierres de discotecas de Eivissa

Agente de la Guardia Civil de Tráfico en Eivissa - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la Agrupación de Tráfico de Baleares, ha finalizado el dispositivo especial de seguridad vial establecido en Eivissa con motivo de las fiestas de cierre de las grandes discotecas. En total, los agentes detuvieron a un conductor que intentó eludir el control de alcoholemia establecido y hay varios investigados por delitos contra la seguridad vial.

Además, se abrieron 312 denuncias a conductores que dieron positivo en las pruebas de detección de alcohol y sustancias estupefacientes.

Según ha explicado la Guardia Civil en un comunicado, el operativo se estableció de forma intensiva en las carreteras principales y en los accesos inmediatos a las zonas de ocio nocturno.

El propósito fundamental de los agentes fue detectar de manera precoz conductas temerarias e indebidas vinculadas al consumo de sustancias adictivas, en unos días donde la isla registra una máxima afluencia de público tanto local como internacional.

Más allá de las sanciones administrativas, la gravedad de algunas conductas detectadas en los puntos de verificación requirió la instrucción de diligencias penales. En total, los agentes de la Guardia Civil investigaron o detuvieron a siete conductores por delitos contra la seguridad vial.

De ellos, dos conductores fueron investigados al arrojar una tasa de alcohol penal (delito), mientras que otras cuatro personas fueron investigadas por conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción. Finalmente, el dispositivo se saldó con la detención de un conductor que intentó eludir el control de alcoholemia establecido.

El implicado realizó una conducción temeraria y evasiva para darse a la fuga y, una vez interceptado el vehículo por las patrullas, opuso resistencia grave a la acción de los agentes de la autoridad.

Desde la Guardia Civil han recordado que las conductas descritas revisten una notoria gravedad, generando un peligro concreto para el propio conductor y resto de usuarios de la vía, teniendo una serie de penas previstas en el Código Penal.