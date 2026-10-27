Detenido en Palma por agredir a un hombre con una botella tras rajar su tienda de campaña y robarle el móvil

Un agente de la Policía Nacional traslada a un detenido en una calle de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de una agresión y del robo de un teléfono móvil, después de que supuestamente rajara con una botella de cristal la tienda de campaña en la que dormía la víctima y la hiriera con el mismo objeto.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado domingo, cuando se produjo una pelea entre varios hombres que dormían en un parque cercano al paseo marítimo de Palma.

Los agentes encontraron a un hombre con signos evidentes de haber sido agredido y una herida sangrante en uno de los brazos. La víctima explicó a los policías que estaba durmiendo en su tienda de campaña cuando otro hombre comenzó a rajarla y, a continuación, le hirió con una botella de cristal rota y le robó el teléfono móvil.

Tras escuchar su testimonio, iniciaron un dispositivo para localizar al sospechoso, al que encontraron en una plaza cercana. Su aspecto físico y su vestimenta coincidían con la descripción facilitada por la víctima.

Los policías observaron que el hombre tenía restos de una botella de cristal en las manos y le pidieron que se desprendiera de ellos.

Durante las posteriores tareas de investigación y el cacheo de seguridad, los agentes encontraron en uno de los bolsillos del sospechoso un teléfono móvil de la marca y el modelo descritos por el denunciante. Además, localizaron un segundo dispositivo, con el bloqueo activado, que pertenecía a un amigo de la víctima.

Tras comprobar que ambos teléfonos habían sido robados, los policías detuvieron al hombre como presunto responsable de los hechos.