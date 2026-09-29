Detenido en Palma: incumplía por quinta vez la orden que le prohibía entrar en la ciudad

Policía Nacional del distrito centro - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por ser el presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar después de haber sido localizado en Palma pese a tener una orden judicial que le prohibía acceder a la ciudad.

Según ha informado el Cuerpo, se trata de la quinta ocasión en la que el hombre ha incumplido esta medida. Al localizarle en el centro de Palma, los agentes le han arrestado.

El varón fue detenido el pasado mes de febrero en el marco de una investigación, llevada a cabo por el Distrito Centro, por una serie de hurtos cometidos en decenas de establecimientos. Estos hechos los habría cometido con otros individuos con los que conformarían un grupo criminal.

Los perjuicios económicos por los que fue detenido, además de los otros presuntos autores, fueron de más de 18.000 euros en 25 establecimientos.

Por ello, la autoridad judicial decretó una orden de alejamiento de Palma a los detenidos.