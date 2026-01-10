Un detenido por portar unas 200 dosis de un medicamento para la epilepsia, del que no tenía receta, en Palma

Agentes de la Policía Nacional. Recurso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, argelino, como presunto autor de un delito contra la salud pública, al ser pillado con unas 200 dosis de un medicamento para la epilepsia, del que no tenía receta, en el barrio de Son Gotleu de Palma.

En nota de prensa, la Policía ha informado que una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano, que la tarde del miércoles estaba realizando labores de prevención de la delincuencia por Son Gotleu, se percató de cómo en una zona de dicha barriada, conocida por ser uno de los puntos de menudeo de sustancias estupefacientes, había un grupo de cuatro hombres que se separaron rápidamente al observar a los agentes y, además, trataron de abandonar el lugar.

Al observar la reacción de los cuatro varones, los agentes se apearon del vehículo policial y los identificaron y cachearon por si portaban alguna sustancia estupefaciente.

Durante la identificación y cacheo de uno de ellos, los agentes localizaron escondidos entre sus pertenencias 14 "blíster", unidos con una goma de pelo, con unas 200 píldoras de un medicamento.

Los agentes interrogaron al hombre por el origen de las dosis encontradas, así como por el destino de las mismas, no aportando sin embargo éste ninguna justificación, añadiendo únicamente que eran medicamentos para el "dolor de cabeza".

Una vez que los agentes de la Policía Nacional realizaron las comprobaciones necesarias en cuanto a la medicación intervenida, éstos tuvieron conocimiento de que la misma únicamente se podría adquirir bajo prescripción facultativa para el tratamiento de diversas enfermedades como la epilepsia, e incautaron las dosis.

Finalmente, los agentes detuvieron al varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, y lo trasladaron hasta comisaría.

Al resto de los individuos identificados se les intervinieron asimismo varias pastillas del mismo medicamento, sin que ninguno pudiera tampoco aportar ninguna justificación ni receta de estos.