Detenido por prender fuego a una zona boscosa de Palma cercana a varias viviendas

Agentes de la Policía Nacional investigan el incendio provocado en una zona boscosa de Palma.
Agentes de la Policía Nacional investigan el incendio provocado en una zona boscosa de Palma. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 18 agosto 2025 16:15
@epbaleares

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente prenderle fuego a una zona boscosa de Palma cercana a varias viviendas e instalaciones.

Fue sobre las 02.30 horas del pasado sábado cuando se declaró un incendio en el parque de Sa Teulera, ubicado a escasos metros de una zona residencial.

Al lugar, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, acudieron varias patrullas y dotaciones de bomberos que consiguieron extinguir el fuego de forma rápida, evitando su propagación a instalaciones, vía pública y domicilios.

Momentos antes, un testigo pudo ver a un hombre que se bajó de un vehículo, dejándolo estacionado con el motor en marcha, y se acercó a la zona en la que posteriormente se originó el fuego dejando un fuerte olor a gasolina. Unos instantes antes varias personas habían abandonado el lugar, una zona muy frecuentada al disponer de pasos peatonales.

El Grupo de Atracos se hizo cargo de las pesquisas e inspeccionó el lugar, dando cuenta del riesgo real de propagación del fuego y de las consecuencias que hubiera tenido para las viviendas y las instalaciones próximas.

Los agentes ya estaban investigando varios fuegos que se habían producido con anterioridad en la zona, todos ellos sucedidos de madrugada y que sospechaban que podrían haber sido provocados. El último de ellos ocurrió el pasado 9 de julio.

Los investigadores lograron identificar y detener al sospechoso que había sido señalado por el testigo, un hombre de origen español al que se le imputa un delito de incendio.

Contador