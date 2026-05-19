Detenido tras realizar varios disparos al aire en Son Banya

Efectos intervenidos al sospechoso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente traficar con cocaína y marihuana en el poblado de Son Banya (Palma) después de haber realizado varios disparos al aire con un arma de fuego.

Los hechos, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, han ocurrido sobre las 10.00 horas de este martes.

Agentes del Grupo de Estupefacientes se encontraban en las proximidades del poblado cuando han escuchado varios disparos con un arma de fuego.

Tras ello, han solicitado refuerzos a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y se han dirigido hacia el interior de Son Banya para tratar de localizar al autor de los tiros.

Ha sido entonces cuando han observado a un hombre que entraba y salía de una de las casetas que se usan habitualmente como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Cuando el sospechoso ha visto a los policías, se ha subido a un vehículo y ha circulado a gran velocidad por las calles del poblado con la intención de eludirles.

En un momento de la persecución ha lanzado un objeto de plástico por la ventana. Los agentes lo han recuperado y han descubierto que se trataba de un táper en cuyo interior había una pistola, dos cargadores y un cañón envuelto en plástico.

En el vehículo, además, han encontrado más de 2.100 euros en efectivo y varios casquillos detonados.

Los policías también han inspeccionado el interior de la caseta de la cual el sospechoso había salido huyendo, donde han encontrado una catana, diversas cantidades de marihuana y cocaína y más de 240 euros en efectivo.

El hombre ha sido detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial, ya que tenía el permiso de conducir retirado.