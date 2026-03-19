Detenido por robar 180 euros de la caja de un bar de Binissalem cuando una empleada se descuidó

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por, supuestamente, robar 180 euros de la caja registradora de un bar de Binissalem aprovechando un descuido de una empleada.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde de este miércoles, cuando la propietaria de un bar situado a escasos 100 metros de las dependencias de la Guardia Civil denunció que una persona había aprovechado el descuido de una empleada para acceder al local y sustraer dinero en efectivo de la caja registradora.

El sospechoso, de origen sudamericano y de unos 24 años, huyó y aunque no consiguieron dar con él, sí que pudieron facilitar la descripción del individuo y la del vehículo que utilizaba.

Inmediatamente una patrulla de la Guardia Civil realizó una batida por las inmediaciones y vías de salida del municipio y localizaron al varón a bordo de una motocicleta y que coincidía con las características descritas.