Detenido por robar 20 balones y dinero de un campo de fútbol, iglesias y centros sociales de Palma en un mes

Un policía frente a un furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, supuestamente, haber robado desde principios de marzo 20 balones, dinero y una tarjeta de crédito de un campo de fútbol, iglesias y centros sociales de Palma.

El pasado martes, agentes de la Policía Nacional acudieron a las instalaciones deportivas de un club de futbol, donde el personal de seguridad había retenido a un varón por forzar la puerta de un almacén y apoderarse de una bolsa con unos 20 balones.

En un comunicado, el cuerpo ha explicado que los policías comprobaron que la puerta de acceso al almacén se encontraba forzada y tras el visionado de las cámaras aportado por la empresa de seguridad, vieron al presunto autor manipular la puerta del almacén, después se adentró y salió a los pocos segundos con una bolsa de color negro.

Una vez detenido por estos hechos, los agentes procedieron a su traslado hasta dependencias policiales y el Grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo de las diligencias.

Estos comprobaron que paralelamente se llevaba a cabo una investigación por dos robos con fuerza en centros religiosos y sociales, en los que se habían sustraído unos 650 euros y una tarjeta de crédito, que posteriormente utilizaron para sacar 500 euros de un cajero.

Los investigadores confirmaron que el varón detenido por el robo en las instalaciones deportivas, ya fue detenido como posible autor de los robos a principios de mes.

Practicadas las diligencias necesarias, los agentes confirmaron que los dos robos investigados los habría cometido el mismo varón detenido en el centro deportivo, por lo que finalmente se le imputan tres posibles delitos de robo con fuerza en establecimientos.